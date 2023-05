La actriz Estefanía Gómez fue traslada de urgencias: ¿Qué le sucedió?

Explicó que tras la angustia decidió viajar de Bogotá a Pereira y cuando se disponía a tomar el taxi con destino a la casa de sus familiares, se cayó y se lesionó el tobillo.

“Cuando me iba a subir al taxi se me dobló el tobillo (…) Eso me dolió horrible, casi me desmayo del dolor tan impresionante. Fui a la clínica, me hicieron radiografía y resulta que tengo esguince de tobillo, ando con muletas y con una férula”, reveló la actriz.