Estefanía Borge recordó cuando trabajaba limpiando casas en Estados Unidos

“Mi mamá siempre ha vivido en Estados Unidos, la llamé y le dije que me iba para allá a trabajar. Su esposo es arquitecto y tenía una empresa que construía apartamentos, entonces mi mamá me dijo: ‘te tengo el trabajo, vas a limpiar apartamentos antes de entregarlos construidos’, y yo le dije: ‘dale’. Todos los días eran más o menos cuatro apartamentos diarios y dependía de mí cuanto tiempo me demoraba en limpiarlos", relató.

Con este y otro trabajo nocturno, la actriz Estefanía Borge cumplió con su meta de proveer a su hija de todo lo que necesitaba durante cuatro meses.