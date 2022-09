Sofia Coppola prepara una película basada en la esposa de Elvis

Aunque, en este tiempo, Coppola ha compaginado este proyecto con la dirección de los cortometrajes "The Chanel Iconic" y "New York City Ballet", además de la película "The Custom of the Country", una adaptación de la novela homónima escrita por Edith Wharton y que se encuentra en fase de preproducción.

La película "Priscilla", financiada por el sello Stage 6 Films (Sony Pictures) y la empresa The Apartment, será distribuida por la firma A24 bajo la producción de la propia Coppola junto al director ejecutivo de The Apartment, Lorenzo Mieli, y Youree Henley ("The Lighthouse"), entre otros.

Este año ya se estrenó otro filme sobre la historia de este icono de la música, titulado "Elvis" y producido por Warner Bros, en un formato de drama musical que estuvo protagonizado por Austin Butler y Olivia DeJonge y contó con una notable acogida del público en taquilla.