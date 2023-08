Mariana Correa, la hija de Natalia París que busca dedicarse a la actuación

“El año pasado me salió la oportunidad de hacer un papel para el cual yo me estaba preparando y me di cuenta de que me gustaba mucho y lo quería hacer en serio, no solo para un papel, entonces la verdad no le hice mucha fuerza al papel y quise estudiar realmente y hacer la carrera”.

Así fue como junto al actor Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto, decidió comenzar a prepararse y ahora está tomando clases en la escuela de Caracol Televisión.

En la conversación también contó que en el pasado ella nunca pensó en la actuación, a pesar de que su mamá siempre quiso que se metiera en ese mundo artístico.

“Mi mamá sí trataba de meterme en cursos de actuación y todo, pero la verdad no me llamaba mucho la atención hasta ahorita, pero siempre yo tenía esa chispa de actuar, de artista desde chiquita, pero nunca me lo había tomado en serio”.