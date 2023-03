El tarotista Johan Bello fue denunciado en redes por golpear a su novia

"Él siempre tuvo la respuesta perfecta para no quedar mal y que yo le creyera… Me convertí en una persona que su autoestima terminó por el suelo, mis ganas de trabajar no estaban, llevo dos semanas llorando y culpándome de cosas que no he hecho, me dejé llevar porque me llenaba de regalos, me demostraba la 'fidelidad y atención' que siempre quise, y me conformé con eso, e incluso me permitía salir con mis amigos con el fin de pelearme al otro día y hacerme sentir mal, esa es la satisfacción de él", dijo.

"Hacer sufrir a las mujeres y no sentirse culpable, es un mitómano que con tal de no quedar mal involucra a todo el mundo y no le importa dañar la reputación de nadie, soy una persona de buen corazón que no piensa en hacerle daño a nadie, no quería publicar esto y busqué de mil formas justificar lo injustificable (…) Más que una cárcel porque él vuelve y sale y sigue haciendo daño. Él necesita atención médica urgente”, puntualizó.

Ante la denuncia en rede sociales la Policía Metropolitana de Cali convocó a la mujer a instaurar una denuncia formal por el presunto caso de maltrato físico.

Finalmente, vale desatacar, que la joven cerró su cuenta de Instagram tras la polémica publicación.