Revelan anécdotas del rodaje de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

"Hacía esto de que ponía música en altavoces grandes entre descansos y normalmente pensabas: 'Es mi tiempo libre. Mientras mueves la cámara me voy a por un snack o algo así'. Pero lo que estaba haciendo era asegurarse, incluso a un nivel de subconsciencia, de que todos seguíamos en el mismo mundo y seguíamos contando la misma historia.

"Y también por la música que elegía, era una especie de titiritero. Así que inconscientemente, pudimos entender la visión de lo que esperaba y lo que estaba tratando de capturar en el rodaje ese día. Así que me sentí muy bien atendido por él y también extremadamente motivado e inspirado por él", dijo a 'SensaCine'.

Megan Richards (Poppy Proudfellow) contó que Bayona sufrió una caída en el cráter del final del primer episodio.

"Una de las realmente divertidas historias que recuerdo fue cuando estábamos rodando la escena del cráter. Era un set muy grande y Juan Antonio (Bayona) estaba en su tienda dirigiendo todo. Así que realmente no lo vi durante mucho tiempo y luego, de repente, creo que (algunos compañeros) estabáis como: '¡Juan Antonio, Juan Antonio, Juan Antonio!' y no respondía. Pero luego le ves corriendo alrededor de este gigantesco set y luego saltando a este enorme cráter y empezó a rodar", relató.

Sophia Nomvete (Disa) recordó en medio de risas una escena en la que tenía un largo diálogo mientras cenaba.

"Solo recuerdo pasar por esta conversación en el que Juan Antonio me decía que no estaba comiendo lo suficiente mientras hablaba. Y dije: 'J.A. Tengo un gran diálogo. Es realmente difícil'. Y él dijo: 'No, me encanta'. Y no paraba de decir: 'Simplemente come más. Podemos con esto'. Así que pensé: 'Ok. Voy a hacerlo'. Y tenía este enorme y maravilloso costillar de cordero.

Así que estaba comiendo, comiendo y hablando y solo escucho a J.A llegar y dice: 'Sophia. Comes demasiado. Comes demasiado'. Así que pasé por eso y también trataba de decir las líneas con la boca llena de comida. Varias veces. Así que J.A, nunca voy volver a comer en una escena tuya", contó la actriz a 'SensaCine'.

La serie estrena un nuevo capítulo cada viernes hasta que culmina la primera temporada el próximo 14 de octubre.