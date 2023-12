La Ricarda Oficial denunció que fue drogado y robado en Cartagena

Por medio de varios videos en sus historias de Instagram, donde acumula más de 180 mil seguidores, narró que este lunes 18 de diciembre se despertó desnudo en un motel donde no se había registrado sin sus pertenencias.

“Recuerdo que me desmayé y ya. Me levanté desnudo, en un motel, no tenía mis cosas, vomité mucho, mucho… Yo estaba en un parche de amigos normal, yo no tomo drogas, yo no consumo alcohol, solo estaba tomando energizantes. Supongo que me aplicó la droga en las bebidas que me regalaba. Yo le pedí al conductor del Indriver que lo dejara en su hotel y yo me iba al mío, él me dio los últimos tragos en el carro y de ahí no sentí más”, relató Flórez.

En el mensaje, ‘La Ricarda’, que es oriundo de San Jacinto, pero radicado en Barranquilla, añadió consejos a los miembros de comunicad, asegurando que deben cuidarse por lo vulnerables que pueden llegar a ser en las calles.