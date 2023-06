La agrupación vallenata Los Diablitos aseguran que estaban siendo suplantados

Luego de la presión mediática, el acordeonero ‘El Papo Elías’, renunció a la agrupación Los Diablitos del Vallenato e indicó que no es cómplice de Plutarco Urrutia, que a él solo lo llamaban para realizar presentaciones musicales.

“Por este medio aclaro mi desvinculación y renuncia irrevocable a la marca Los Diablitos del Vallenato comprada por la Superintendencia de Industria y Comercio por el señor Plutarco. Por motivos de problemas personales del señor Plutarco con la marca, pido a todos los afectados me desvinculen del problema personal, todos los amigos y compañeros de trabajo que me conocen dan fe de que soy un simple trabajador del señor Plutarco (no soy cómplice, no decidí en nada, simplemente me llama para los eventos y voy)”, escribió ‘El Papo Elías’ en sus redes sociales.

Juan Manuel Geles comentó la publicación del acordeonero reiterando que nunca ha vendido la marca de Los Diablitos y aclaró que mientas “exista un Geles vivo” no venderán su derechos.