¿Quién fue el primer y único esposo de Amparo Grisales?

El pintor y artista estuvo dos años con la actriz, sin embargo, aunque la relación quedó en buenos términos luego de que 46 años el hombre publicara una foto con ‘La diva’ en su Instagram, tiempo atrás fue tormentosa, pues Amparo relató que fue una farsa y que estuco llena de maltratos y humillaciones.

En medio de una entrevista con la revista Aló, Grisales manifestó que su relación continúa estable y dejó saber que su actual pareja sentimental ocupa un lugar importante en su vida, pese a supuestos comentarios negativos sobre su unión.

“Seguimos, nunca me siento sola por eso, tengo a esta persona muy especial en mi vida (…) Lo nuestro es de otro mundo”, dijo Amparo Grisales a la revista.

Además, en una entrevista el año anterior en Barranquilla, en donde estuvo presente EL HERALDO, comentó que en sus personajes se ha casado mil veces, pero aún no ha existido el hombre que haya caminado con ella hacia el altar.

“Hay hombres que me han querido invalidar muchas veces y por eso yo he abierto la jaula y he salido corriendo, porque yo siempre trato de proyectarme mucho hacia el futuro, y me molestan porque visto a mi edad un vestido de novia y piensan que yo vivo preocupada por las arrugas y resulta que las arrugas son divinas”.

“La mujer de la eterna juventud” o “a la que no se le notan los años”. Esos son algunos de los elogios que a diario recibe la actriz por mantenerse como una diva a sus 65 años.

La alimentación es una de sus armas. Es vegetariana hace 40 años y el ejercicio es su complemento.

“Me alimento bien, medito, respiro porque hay que tener conciencia de la respiración que es una herramienta espectacular”.