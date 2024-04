Gamboa relató cómo su padre la echó de la casa cuando tenía 13 años

Ante esta medida, que perjudicó al equipo, Gamboa decidió retirarse del programa, pues el vértigo que sufre no le iba a permitir participar en muchas otras pruebas.

“Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”, dijo Gamboa a sus compañeros de Omega.