‘Checo’ Acosta denunció que clonaron su WhatsApp para hacer estafas

El ‘Checo’ explicó que todo empezó cuando le llegó un supuesto mensaje de soporte técnico, advirtiéndole que otra persona estaba intentando abrir su WhatsApp. A pesar de rechazar la operación, según indicó el músico, le clonaron su número en la aplicación.

“Está pasando con WhastApp, correos electrónicos y hasta las cuentas de Facebook. A partir de lo sucedido, me han llegado muchos mensajes en los que se me solicita actualizar mis datos personales a través de links, además de mensajes de bancos y empresas de mensajería en las que me dicen que me están llegando encomiendas", se le escucha decir al ‘Checo’ en el video.

Seguidamente, el soledeño detalló le llegada de mensajes con links para supuestamente actualizar sus datos fue recurrente. Afirmó que logró hacerle seguimiento a los números y bloquearlos para evitar males peores.

"A mí no me estafaron, pero a mis amistades sí las estafaron porque se hicieron pasar por mí, asegurándoles que tenían una emergencia, que tenían un apuro, entonces les pido que sean cautos y verifiquen los links y números de WhastApp", dijo el ‘Checo’.