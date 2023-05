¿El actor Mauricio Urquijo se volverá a casar con María Gabriela Isler?

Urquijo y María Gabriela Isler contaron al programa ‘La Red’ del canal Caracol que decidieron retomar la relación luego de encontrarse en una discoteca mientras celebraban Amor y Amistad.

“Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí… Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”, dijo la modelo en dicho programa, quien habría decidido confrontarlo y solucionar sus problemas como pareja.