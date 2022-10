Ed Sheeran irá a juicio por presunto plagio en su canción más famosa

El caso se reactivó seis años después del primer problema legal. Todo debido a que un juez federal negó la petición de la defensa del artista, que había solicitado archivar el caso, y la orden indicó que el caso vaya a juicio.

Sucede que Ed Townsend, coescritor del clásico ‘Let’s Get It On’ de Marvin Gaye, demandó a Sheeran por las similitudes entre la canción de 1973 con la publicada en 2014.

“Los demandados copiaron el ‘corazón’ de ‘Let’s Get It On’ y lo repitieron continuamente a lo largo de ‘Thinking Out Loud’”, dice en la demanda de 2016. “La melodía, armonía y ritmo de ‘Thinking’ son sustancial y/o descaradamente similares a la percusión de ‘Let’s’”.

El equipo de Sheeran asegura que los elementos sonoros “son muy comunes”, y por tanto “la demanda no tiene ningún tipo de fundamento”, pero el caso podría tener avances significativos.