Se frustran planes para una secuela de Black Adam tras cambios en DC

Ante la sorpresiva novedad, el nuevo ejecutivo de DC se reportó en las redes sociales y extendió su gratitud a la estrella. “Amor por The Rock. Y siempre estaré emocionado de ver qué harán él y Seven Bucks a continuación. No puedo esperar para colaborar con él pronto”, comentó el desarrollador.

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. https://t.co/NLwRqBVkd1