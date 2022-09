Dua Lipa ya está en Colombia: foto en el aeropuerto lo confirma

Dua Lipa genera gran expectativa no solamente por sus éxitos, tales como ‘Levitating’, ‘One Kiss’, ‘Break My Heart’, ‘Bad Idea’ o ‘Be The One’, sino por su puesta en escena, en la que combina la sensualidad con el espectáculo amenizado con bailarines y toda clase de artistas.

Esa picardía que suele caracterizarla, la llevó a protagonizar una curiosa escena en Argentina, país de su más reciente show, pues en medio de su presentación decidió dedicarle una canción a un chico asistente al concierto, desatando la cólera de la novia del afortunado.