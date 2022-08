¡Las esferas del dragón llegan a Colombia!

Ronald Cantillo, es uno de los que desde Barranquilla le ha seguido los pasos minuciosamente a la serie televisiva y también a todas las películas que se han estrenado sobre Dragon Ball. En diálogo con EL HERALDO manifestó que las expectativas son muy altas, toda vez que la última propuesta que se vio en pantalla gigante en 2019 (Dragon Ball Super: Broly) fue muy bien lograda.

“Desde niño he seguido la serie por televisión y cada película que han estrenado me la he visto en cine. Ahora estoy esperando con ansias ver esta junto a mi esposa que siempre me ha acompañado, espero y sea igual o superior a la del 2019”.

El joven de 35 años, cuyo personaje favorito es Vegeta, destaca que en Dragon Ball prima la amistad y eso lo ha marcado.

“A pesar que han surgido rivalidades, luego se llega a un diálogo y los personajes terminan reconciliándose, ese compañerismo es característico de la serie”.

Angie Paternina, de 19 años, es una fanática barranquillera que ha estado esperando este film hace tiempo. “Creo que al igual que muchos, espero ver batallas geniales y sobretodo bien animadas, además de nuevas transformaciones y una historia interesante. También, espero ver el nuevo doblaje de Luis Manuel Ávila, como la nueva voz de Gohan, sin duda será asombroso ver algo así en la pantalla grande”.