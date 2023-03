Doritos cancela el contrato de publicidad que tenía con Westcol

La expareja del streamer Aida Victoria Merlano rompió su silencio ante los mensajes discriminatorios en contra de la comunidad Lgbtiq+: “yo, que públicamente siempre he exhibido a parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género".

"Si esa es la sociedad que te rechaza, yo creo que es un elogio no hacer parte de eso (...) Nunca permitas que alguien te enjuicie, no por estupidez ni por religión”, concluyó la influencer.