‘Doña Florinda’ compartió fotos de su juventud y recordó a Roberto Gómez

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

En noviembre de 2022, Florinda Meza publicó un emotivo video con motivo de los ocho años de fallecido de su difunto esposo.

"Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por lo que aprendí de ti. Pero, sobre todo, gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante", expresó con la voz entrecortada.