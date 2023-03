Divorcio de Dani Alves entra en una pausa momentánea ¿porqué?

Un encuentro en el que ambos habrían puesto sobre la mesa sus respectivas situaciones económicas y el reparto de sus bienes compartidos, haciendo un inventario de las viviendas, locales y del dinero que poseen en una cuenta bancaria conjunta, y en el que no habría habido acuerdo sino una discusión.

De acuerdo con la información de este martes por el programa español “Y ahora Sonsoles”, Sanz aún mantiene la intención del divorcio, sin embargo, tomará cierto tiempo, todo con el objetivo de ayudar al brasileño a salir de prisión, lugar donde la pasa mal.

La mujer ser pronunció y dijo que “no tenemos absolutamente nada qué hablar de dinero porque tenemos separación de bienes y no tenemos nada en común”. “Nunca he necesitado nada de él. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo. Siempre hemos tenido nuestras cosas”, puntualizó.