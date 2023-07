Diva Jessurum criticó la celebración de la Virgen del Carmen

Recientemente, la comunicadora contó a sus seguidores y fanáticos cómo fue lucha silenciosa contra el cáncer de seno, pues desde su diagnóstico y tratamiento, nunca reveló ni un solo detalle de lo que estaba viviendo. Sin embargo, un tiempo después decidió abrir su corazón y relatar cómo sorteó uno de los momentos más difíciles de su vida.

En su momento, la reconocida periodista y presentadora contó cómo una práctica y disciplina espiritual le salvó la vida, ayudándole a combatir la enfermedad. Jessurum explicó que además de las quimioterapias, hizo el ayuno de Daniel, una dieta basada en la biblia.

“Daniel era un discípulo, muy creyente, en la época de Nabucodonosor, y él no quería participar en esos grandes bacanales, ni las grandes comilones, ni en las superfiestas que armaban allá. Él decía que quería ser más cercano a Dios y en vez de participar de eso, le ofreció a Dios no comer harinas, no comer carne, no comer dulces, sino solamente lo necesario. Dominaba su mente y su cuerpo y ese era su sacrificio ante Dios”, dijo la barranquillera.