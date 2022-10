Disney estrena ‘Reflect’, un corto sobre la dismorfia corporal

Resulta que en esta animación se toca dos asuntos coyunturales: el trastorno dismórfico corporal y la auto-aceptación.

Este primer término hace referencia a una condición mental relacionada con la preocupación obsesiva en un rasgo físico específico.

La protagonista es Bianca, una joven bailarina de talla grande que explorará su interior para llegar a valorar su exterior.

