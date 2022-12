Encanto debutó en el Hollywood Bowl y el show llegó a Disney+

El público podrá visitar la casa de los Madrigal en un espectacular concierto sin precedentes cuando el elenco de voz original de la película de Walt Disney Animation Studios ENCANTO se reúne en el Hollywood Bowl para realizar un concierto sensacional que incluye los números musicales favoritos de los fans de la banda sonora nominada tres veces a los premios Grammy.

Protagonizado por Stephanie Beatriz (como Mirabel), Jessica Darrow (como Luisa), Diane Guerrero (como Isabela), Adassa (como Dolores), Carolina Gaitán (como Pepa), Mauro Castillo (como Félix), Angie Cepeda (como Julieta) y Olga Merediz (como la abuela Alma).

Además, habrá grandes invitados especiales, entre ellos las legendarias superestrellas colombianas ganadoras de múltiples premios Grammy® Carlos Vives y Andrés Cepeda, Encanto en el Hollywood Bowl convierte el histórico anfiteatro en el mágico mundo de la película animada que se convirtió en un fenómeno mundial. Este especial con una orquesta de 80 músicos, 50 bailarines y efectos especiales fuera de serie, brindará a los espectadores una butaca de primera fila a este espectáculo musical sin precedentes que celebra el mundo, los personajes y las canciones de ENCANTO, de Disney Animation.

Encanto en el Hollywood Bowl es dirigido por Chris Howe (Coldplay Live at Whitby Abbey, Bruno Mars: 24k Magic Live at Apollo) y coreografiado por Jamal Sims (coreógrafo de la película original ENCANTO) y Kai Martinez, con diseño de producción de Misty Buckley (2016 Super Bowl 50 Halftime Show de Coldplay; ¡La Sirenita en vivo!, de ABC). Sally Wood (BRIT Awards 2021, An Audience with Adele) es la showrunner creativa por parte de Fulwell 73 Productions, con Gabe Turner, Emma Conway y Lou Fox como productores ejecutivos. La transformación visual del Hollywood Bowl en la Casita es una realización de NorthHouse (Coldplay en The Queen’s Platinum Jubilee).