Disney presentó a puertas cerradas un adelanto de Indiana Jones 5

"Indiana Jones 5" llegará a los cines 15 años después de "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" y contará con Spielberg como productor de una cinta cuyo reparto de secundarios encabezan Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann o Antonio Banderas, entre otros.

El legendario compositor John Williams también regresa para crear la banda sonora de esta película cuya canción "Helena's Theme" ya fue adelantada el pasado 4 de septiembre durante uno de sus conciertos veraniegos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad de Anaheim (California) y en el que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo por la tarde para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.