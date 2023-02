Diego Guauque compartió cómo va su lucha contra el cáncer

El pasado 23 de enero, el periodista fue sometido a una cirugía para la extracción del tumor cancerígeno; seguidamente inició su tratamiento con quimioterapias para vencer la enfermedad.

Ahora, Guauque expresó, a través de su cuenta de Instagram, los efectos secundarios de la quimioterapia en su cuerpo; especialmente sobre la caída de su cabello.

“Estoy contento, no se me ha caído el pelo, un amigo me dijo ‘hermano, no se calvee todavía, de pronto ni se le cae, viva el día a día’, y ese me parece un súper consejo, cuando llegue el momento pues sí. Me mandé peluquear bajito pero no me he rapado, pero si se me cae el pelo pues que se me caiga”, dijo el bogotano, de 44 años.