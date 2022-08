Sobrina de Diego Bertie pide que “paren de compartir noticias falsas”

“No tenía planeado hacer este video, por respeto a mi familia que es lo más importante para mí, por respeto al duelo que estamos pasando, y por respeto a mi tío, que si bien fue una figura pública muy querida, siempre mantuvo su vida privada al margen de todo”, indicó la joven.

“Hoy recibí un mensaje y me di cuenta que no podía seguir aguantando, que por más que quisiera callar, con todos estos mensajes, es imposible. Y que el bullying y el abuso no debería estar permitido”, agregó.

Luego, hizo un llamado a los internautas por el bien de su familia y respeto a la memoria de su tío: “Quiero hacer un llamado a las personas que están detrás de una pantalla y que son capaces de escribir mensajes tan dolorosos y tan hirientes, sin saber lo importante que era mi tío Diego para nosotros, y cuál era la relación de nosotros con él”, dijo.

“Comparten información sin veracidad, fuera de la realidad y que no existen, creando problemas donde no hay. Mi única intención con esto es que paren el odio, paren de estar compartiendo noticias falsas. (...) Así como ustedes perdieron a un actor muy querido, nosotros perdimos a un familiar al que queríamos muchísimo y no saben el dolor que estamos pasando”, puntualizó.