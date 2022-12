Este 19 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Emo

Las tonalidades oscuras se convierten en el principal exponente de las prendas de vestir. Usan maquillaje con tono sombreados en los ojos y con delineado fuertemente pronunciado.

A nivel cultural, los jóvenes estarían relacionados con la sensibilidad, la emoción y la timidez.

Los gustos musicales esta ligado a bandas como Blink-182, Green Day, My Chemical Romance y Panic! At the Disco, entre otras.