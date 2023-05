Día a día cambió de horario: Iván Lalinde explicó los ajustes en el programa

El programa de entretenimiento iniciará a las 7:45 a.m. y terminará a las 8:30 a.m. los días lunes y miércoles, mientras que los martes y jueves será de 8:00 de la mañana a 8:45 de la mañana. Por su parte, los viernes estará en su horario habitual de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.