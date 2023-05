“No vivo en competencia”: Dayana Jaimes sobre expareja de Martín Elías

Por medio de una dinámica en su cuenta de Instagram, Jaimes se refirió a Claudia Varón, exesposa del artista, luego de que uno de sus seguidores le preguntará acerca de las fotos que son publicadas por ‘Caya’, como es conocida.

“Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martín me demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él”, dijo Jaimes.