Tras 9 años, Dave Bautista se despide en definitiva de Drax y Marvel

“Estoy muy agradecido por Drax. Me encanta. Pero hay un alivio (de que se acabó)”, sentenció recientemente el actor en una entrevista a la revista GQ.

“No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado; es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, agregó.

Reforzando esta última idea anotada por la celebridad, ha asumido nuevos pryectos actorales tan importantes como las cintas de superhéroes. Bautista ha protagonizado El ejército de los muertos, Glass Onion: un misterio de Knives Out y próximamente estará al frente de la próxima producción de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin.

“Es, con mucho, lo más que he hablado en una película. Solo enormes páginas de monólogos. Estábamos rodando en película, que es muy cara. Y filmamos con una sola cámara, así que no tienes el lujo de editar. Es tu única oportunidad: necesitas una toma perfecta. Es mucha presión. Quiero recordar mi diálogo, pero no a costa de perder la emoción de la escena”, dijo sobre su nuevo trabajo.

Finalmente, su última aparición en la franquicia de ‘La casa de las ideas’ se dará el 5 de mayo de 2023, cuando se estrene Guardianes de la Galaxia Volumen 3.