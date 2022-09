Katty Perry es criticada por romantizar asesinatos de Dahmen en ‘Dark Horse’

Luego del lanzamiento de la nueva serie de Netflix, ‘Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer’, el cual narra la historia del asesino serial más famoso de Estados Unidos, la cantante Katty Perry se ha visto envuelta en una polémica tras hacer referencia de este personaje en una de sus canciones.

Trataría de ‘Dark Horse’, uno de los sencillos de Prism, su disco de 2013, el cual incluye entre sus estrofas una referencia sobre el “Caníbal de Milwaukee”.

El verso que es cantado en ese momento por el rapero Juicy J dice lo siguiente: “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer”, que traducido al español quiere decir "Ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer".