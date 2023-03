Duro relato de Dante, participante del programa ‘La descarga’

Dante relató que gracias al apoyo de un miembro de su familia se evitó que esta situación se repitiera, según dijo, tenía alrededor de 9 años.

“Yo me puse a llorar, le quité la mano y me acuerdo que él se conmovió y me dijo que no pasaba nada pero no me quería abrir. Yo le dije a mi abuela y ella siendo una mujer tan sana, le dijo mil cosas y luego le puso la queja a la esposa del señor. El tipo se fue y nunca más volvió”, explicó Dante a dicho programa.

El artista contó, además, que le tocó guardar silencio en diferentes circunstancias de su vida.