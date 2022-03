Daniella Álvarez reveló grave herida que le impedirá caminar por un tiempo

“Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”, indicó la expresentadora del ‘Desafio’.

Asimismo, en una historia de la red social indicó “no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre”.

La barranquillera, quien se caracteriza por sacar la parte positivo a las adversidades que enfrenta, calificó el impase como un nuevo aprendizaje.