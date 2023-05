Las tragedias de Dani Valle antes de convertirse en un famoso tiktoker

“Durante mucho tiempo estuve dedicado a la fotografía, actualmente estoy trabajando en un summer camp en Estados Unidos. Me vine los dos primeros años a este campamento a enseñar tenis porque yo practiqué ese deporte durante doce años, competía, y actualmente es uno de mis hobbies preferidos”, reveló.

Una de las confesiones que más llamó la atención de sus seguidores tiene que ver con el duelo que sufrió antes de empezar su carrera en redes sociales por la muerte de tres familiares en un lapso muy corto. En 2020 su padre falleció de cáncer, una semana después su abuela materna y días posteriores una de sus tías.

“Yo, honestamente, me siento como muy fuerte emocionalmente, yo he trabajado mucho en mi inteligencia emocional, soy súper guerrero, pero sí fue un momento en el que dije ‘neta que no puedo’”, confesó.