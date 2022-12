Daddy Yankee pagó apartamento a Chyno durante su recuperación en Miami

El cantante de reggaetón Daddy Yankee ayudó en uno de lo momentos más difíciles a su colega Chyno Miranda, durante su proceso de rehabilitación. Según se conoció Yankee asumió los gastos de un lujoso apartamento donde Miranda vivía en Miami.

El venezolano después de contagiarse de covid-19, su salud comenzó a verse seriamente afectada, para luego sufrir una neuropatía periférica que casi lo deja inválido. Además, asumía el dolor emocional tras su divorcio.

Alexandra Jiménez, asistente y publicista de Chyno, habló sobre la difícil situación que vivió el artista, en la cual no podía mantenerse económicamente.

Miranda estuvo recientemente en la palestra púbica luego que se conociera que estaba en una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad, y viviendo en condiciones precarias.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí”, expresó el artista durante una entrevista.