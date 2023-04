Así reaccionó Jennifer Aniston al conocer que actor de Friends tiene 30 años

"Es un tipo con las ideas más locas. No está realmente borracho, pero bebe todo el tiempo. Es un hedonista en todo el sentido de la palabra que juega con las reacciones de los otros ante su extraño comportamiento", explicó el actor español sobre su personaje.

Asimismo, Arce se deshizo en elogios hacia Aniston y Sandler, a los que calificó de "grandísimos profesionales" que "pronto" se convirtieron en "compañeros de trabajo y amigos".

Una visión que coincidió con la del director de la película, Jeremy Garelick, que los calificó como "uno de los mayores atractivos del mundo del espectáculo".

"Como director, me hacían sentir que tenía el trabajo más fácil posible cuando ellos estaban delante de la cámara. Fue un privilegio trabajar con ellos", aseguró el cineasta.

A sus 54 años, Jennifer Aniston se había mantenido alejada de la gran pantalla después de "Murder Mystery", y este es uno de los pocos proyectos que ha aceptado hasta el momento en 2023.

En parte porque volverá a reunirse con su amigo Adam Sandler, quien vuelve con uno de sus géneros predilectos, la comedia, antes de estrenar "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah", también en Netflix.