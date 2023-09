Jungkook, de BTS, celebra su cumpleaños con emotivo mensaje a ARMY

“Hola a todos, soy Jungkook. Es mi cumpleaños :). A medida que pasa el tiempo, se siente cada vez más como si mi cumpleaños no pareciera gran cosa, pero dado que el tiempo para el que todos ustedes se prepararon es tan precioso, me estoy asegurando de escribir claramente estas palabras, pero ahora, se siente como si las cosas que quiero expresar, no me salieran, je. Se siente como si hoy te dijera las mismas palabras que siempre he dicho antes”, manifestó.

Y añadió: “Siempre estoy agradecido, y por muy valioso que sea todo tu tiempo, quiero decirte que sé que estoy recibiendo tu amor y también quiero decirte que te amo. Últimamente he estado pasando felizmente mí día a día. Tengo cierta confianza en que me está yendo bien estos días, pero estoy seguro de que si no fuera por todos ustedes, no sabría cómo hubieran sido las cosas. Avanzando, confiemos unos en otros, y quiero confiar en mí mismo y caminar junto a todos ustedes. ¡Gracias siempre!, seamos felices. Estoy subiendo esto un minuto antes de que sea mi cumpleaños. AFBF (ARMY por siempre, Bangtan por siempre)”.