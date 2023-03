¿Cuánto cuesta vivir en España en pesos colombianos?

Con lapicero en la mano, empieza a explicar detalladamente cada uno de los consumos del hogar.

De acuerdo con su análisis, la comida tiene un costo de 150 euros en España, lo que equivaldría a $759.028 en Colombia; el combustible € 200 ($1’012.037); el alquiler/hipoteca €450 ($2’277.518), la ropa €100 ($506.115); los servicios (agua, luz y gas) €150 ($759.028), el teléfono/Internet €50 ($253.057); y, finalmente, los gastos extras €50, es decir, $253.057 en Colombia.

El TikToker estimó entonces un gasto total de 1.150 euros que en pesos colombianos equivaldrían a un total de $5'818.214; quedando libres €150 que, en Colombia, serían exactamente $759.028.

Ante lo afirmado por el joven, hubo muchos otros usuarios que contrarrestaron su análisis y le lanzaron comentarios como: “la comida 150 si me alimento a base de pan y agua”; “yo no se donde has encontrado los precios de las viviendas porque en el sur de Madrid por 450 € no encuentras alquiler” y “¿dónde le pagan €1.300? yo solo ganó €800”