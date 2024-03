Critican a Luisa Fernanda W por comentario sobre infidelidad de Nataly Umaña

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, le dijo Alejandro a Nataly el pasado domingo 10 de marzo.

Nataly Umaña siendo felicitada por su ex Alejandro Estrada por ser infiel a 12 años de matrimonio. Knockout para las infieles. Que peinada tan elegante.....#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/NeGSkJwFfB — Don Negrito Sonik (@NegroSonik90) March 11, 2024

Luisa Fernanda W fue una de las creadoras de contenido que decidió hacer pública su opinión sobre la infidelidad de la actriz y modelo Nataly Umañana. La paisa habló desde su experiencia como exparticipante de un reality show llamado ‘Los 50’.

Sin embargo, la ‘influencer’ recibió críticas por decir que no podía “juzgar” a Umañana debido a que, desde su punto de vista, los realities provocan emociones muy fuertes en los partipantes que a veces son difíciles de controlar.