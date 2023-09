Critican comentario en televisión española sobre el caso de Daniel Sancho

Días atrás Sonsoles Ónega entrevistó a un hombre, cuyo nombre no fue revelado, que también tuvo una supuesta relación con Edwin Arrieta.

“Desde el primer día, mostró interés sentimental en mí. Hizo todo lo posible para estar conmigo (...) No empieza a entender lo que es un ‘No’. Yo realmente no quería ser ni su amigo, ni quería nada con él. Hubo un día que me llamó 143 veces”, aseguró el hombre.