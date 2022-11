Creador de ‘The Big Bang Theory’, Chuck Lorre, admitió errores con ‘Penny’

Aunque se cataloga como una de las series más queridas en el mundo del entretenimiento entre sus seguidores, el coautor de la historia, Chuck Lorre, manifestó que no se sintió del todo feliz con el manejo del personaje ‘Penny’ quien fue interpretado por Kaley Cuoco, que a su consideración pudo aprovecharse de otra manera.

“Fue obvio que no habíamos desarrollado el personaje más allá de la linda chica de al lado. Kaley era capaz de hacer mucho más de lo que se le pedía”, dijo en el The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series’.

Continuó su intervención diciendo que: “Tuvimos que hacer que el personaje se realizara más plenamente. No solo por un episodio, sino siempre”.