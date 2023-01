Martina La Peligrosa habló acerca de cómo superar una tusa

La artista realizó una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram y los seguidores no dudaron en tocar temas generales de la vida y entre esos, cómo superar una tusa.

“Ustedes me han visto tan vuelta nada que me preguntan estas cosas y a mí no me molesta, pero a veces me siento irresponsable porque no soy psicóloga pero ajá; la vaina es que no hay una sola cosa pa’ pasar la tusa y todos los procesos son completamente diferentes”, dijo.

Agregó “no tiene que ver con cuánto duraste con esa persona, todo tiene que ver con uno mismo y con esas profundas heridas y profundos vacíos que no hemos solucionado. Cuando encontramos nuestro propio valor entendemos un montón de vainas y decimos: ¿por qué estaba llorando por eso, no es lo que me merezco?”.