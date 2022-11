Esposa de Puyol revela cómo era Shakira con los amigos de Piqué

“Sé que Carles ha hablado con él (Piqué) porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. Siempre me ha parecido una mujer estupenda”, cita la revista antes mencionada sobre las palabras de Lorenzo.

Esto corrobora las fotografías que han circulado desde hace varios años donde Shakira aparece junto a Roccuzzo y Lorenzo en varias ocasiones y en distintas reuniones.