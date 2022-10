‘Cochina envidia’, la comedia picante colombiana que llega a Prime Video

“Claro que he sentido cochina envidia, todavía la siento, sobre todo cuando abro Instagram. De Ana, por otra parte, me conecta mucho que también amo la cocina, me gusta ser anfitriona y ser quien genera la reunión entre mis amigos. Sin embargo, por el otro lado, el que no es tan amable, me une ese perfeccionismo, la poca flexibilidad que tiene incluso con su propia vida. Ella quiere que le pasen unas cosas y cuando no le pasan, comienza a sufrir”, aseveró.

No obstante, sobre lo último dijo que “eso es algo por lo que yo me identificado, pero ya lo he venido trabajando porque en serio que es algo que genera mucho sufrimiento”.

Así, decretó que “la serie se produce a partir de la ironía, el sarcasmo, el absurdo y hasta lo patético de nuestras reacciones ligadas a ciertas inseguridades o miedos que hacen que el humor no sea porque sí y ya sino para reflejar las realidades que vivimos, ahora mostradas a través de estos personajes que tanto desean lo que hay en la vida de los otros”.