¿La patilla funciona como un viagra natural? Esto dice la ciencia

Sin embargo, para que lo antes dicho sea del todo cierto existe un inconveniente y es que todos los componentes que generan los efectos mencionados no se encuentran en la pulpa de la fruta, sino en su corteza, la cual no se come.

Por lo anterior, ya existen varios científicos avanzando en investigaciones y experimentos que permitan producir sandías con mayor concentración de citrulina para que, ahora sí, esta fruta se convierta en el viagra perfecto.

“Cuanto más estudiamos las sandías, más nos convencemos de lo asombrosa que es la fruta al proporcionar elementos de fortalecimiento al cuerpo humano. Es posible que la sandía no sea tan específica en cuanto a su uso como la viagra, pero su consumo es una buena forma de dilatar los vasos sanguíneos sin producir efectos secundarios”, señaló Bhimu Patil, director del Centro de Mejora de Frutas y Vegetales de la Universidad de Texas.