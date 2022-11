Habló la novia de Chyno: “Solo fui un puente para ayudarlo a recuperarse”

El artista, quien desde que sufrió Covid-19 tuvo que luchar una serie de secuelas neurológicas, se ha vuelto tendencia en los últimos meses, y mucho más luego de que se conocieran datos sobre su salud y las condiciones en que los enfrentaba.

El cantante al parecer habría sufrido de algo llamado neuropatía periférica, diagnóstico que obligó a ser internado en una clínica de rehabilitación.

Todo eso lo contó la propia madre de Jesús, Alicia Pérez, en una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. En el relato aseguró ella fue quien decidió internarlo por problemas asociados con la adición a las drogas, que empezaron, según las declaraciones, en 2020 por ansiedad y depresión.

“Todo eso, junto a la situación económica, la separación de Chino y Nacho, la convivencia ese año con tantas personas en un apartamento, lo llevaron a ese estado”, dijo la madre.

A todo esto, Alicia cuenta que hay que sumarle que “él encontró a una nueva novia, llamada Astrid Torrealba Falcon” y que fue la que lo llevó a consumir drogas.

Según palabras de la misma madre de Chyno, la novia del intérprete interpuso una tutela y se lo llevó de la clínica de rehabilitación alegando que era maltratado. “Me lo raptaron, me lo secuestraron y me lo raptó una persona no buena para él”, dijo.