Christian Nodal llegó a Montería en compañía de la que sería su nueva novia

El artista, quien se presentó en el Estadio de Béisbol 18 de junio, expresó a los asistentes su miedo de cantar y su desacuerdo por las recientes críticas de los medios.

“Esta es mi vida, yo me debo a ustedes, los medios me tienen atacado, qué chingada; ellos no saben los sacrificios que he tenido para llegar dónde estoy”, expresó.