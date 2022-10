Catherine Siachoque deslumbró con look de 'bichota' en concierto de Karol G

“He sido su fan por años… me gusta ella, me gusta su música, todo! Por fin se me dio hace un par de semanas verla en concierto y conocerla, ahora me gusta más! Colombiana berraca, bella, exitosa y con sentido de familia! TOP! Soy feliz y ahora soy más fan”, se lee en la descripción de la publicación.

Un sinnúmero de elogios y mensajes positivos recibió la actriz en redes sociales pues las dos son muy queridas por colombianos.

Siachoque se ha destacado por su participación en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’ donde le dio vida a ‘Hilda Santana’ entre otras telenovelas que han sido un éxito en Colombia.

Por último, Karol G quien se ha posicionado como una de las artistas colombianas más queridas en Latinoamérica y sus seguidores reconocen el crecimiento profesional que ha tenido a lo largo de los años.