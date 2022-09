Catherine Siachoque reveló el por qué decidió congelar sus óvulos

La reconocida actriz Catherine Siachoque, quien lleva más de 20 años de matrimonio con el actor y vicepresidente creativo de Estudios Telemundo Miguel Varoni, explicó las razones por las cuáles, a sus 50 años, aún no es madre.

Siachoque aclaró que nunca ha puesto por encima de su familia una “cuestión física”- refiriéndose al aspecto de su cuerpo luego de un posible embarazo-, además dijo a sus seguidores que no creyeran esos rumores sobre ella.

“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, afirmó durante una transmisión en vivo que hizo con Varoni en una red social.