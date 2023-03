Carolina cruz respondió a las críticas por comentario sobre prótesis mamarias

Una seguidora de la Carolina, le brindó su apoyo y dijo: “Yo no la veo con rabia ni veo que le falta el respeto a nadie. Cuando ella pone el ejemplo ‘como un hombre’ hace referencia a que físicamente quedan planas. Su llamado es a la responsabilidad en el mensaje que entrega a las personas y que cada caso es único”

Posteriormente, la presentadora agradeció a su fanática por entenderla y no haber juzgado lo que había enconado en el programa, “estoy acostumbrada, estoy segura de que vieron el video editado, pero no el programa completo. Gracias mujer linda”.

Carolina, luego en otra historia de Instagram contó su experiencia con las prótesis dijo habérselas puesto para un reinado de belleza él cuál no gano, “cuando me iba presentar en el reinado por presión de la sociedad me puse puchecas, teniendo puechecas y quede retetona, terminó el reinado y todos decían que no había ganado porque era tetona y por presión de la sociedad otra vez me hizo quitarme puchecas y me hice reducción, esas prótesis que me deje eran las famosas PIP y me tocó quitarme las prótesis” la presentadora afirma que su experiencia después de 4 cirugías de prótesis mamarias ha sido buena.