Carolina Cruz reveló imágenes de la primera cirugía de su hijo Salvador

Las imágenes están acompañadas de un emotivo mensaje que revela la larga lucha espiritual que ha vivido Carolina desde que su hijo empezó a presentar problemas de salud.

“He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día uno se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno…GRACIAS). Hoy, un año después, te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me SALVASTE, SALVADOR”, se lee en la publicación.